筆下風雲：舍曼退休意味甚麼

在王毅與沙利文於奧地利會談8小時後，外界都關注中美是否可以有更高層級的對話，美國不斷表明，非常希望安排布林肯訪華，以至拜登與國家主席習近平通話。不過，北京始終非常冷淡，美媒亦指出華府的願望已被北京否決，破冰似乎仍是困難重重。就在此際，主管中俄雙邊關係的美國副國務卿舍曼忽然發表即將退休的聲明，是否意味美國對華對俄的外交政策正在作出調整？

舍曼今年73歲，當然已屆退休年齡，但她的職務由總統任命，並無法定退休年齡限制，只要總統要她幹，她都可以幹下去，反之亦然。過去她專門處理棘手的外交事務，包括曾處理伊朗和北韓問題，去年俄烏開戰前亦曾與俄羅斯談判，對華態度則出名強硬。但從俄烏戰爭一打逾年，以至中美關係愈鬧愈僵，反映她在對俄對華的外交政策都是失敗。

華府近期不斷求見北京皆無功而還，而中俄則愈走愈近，形成一股抗衡美西方的強大力量。美國是否有見全面反俄遏華未見成效，於是希望緩和關係，不妨拭目以待。事實上，美國對於中國提出政治解決烏克蘭危機，近期亦口風大變，由最初反對和潑冷水，到日前表示「中方願為解決烏危機發揮積極作用是好事」，認為中國有可能讓俄羅斯返回談判桌。

必須指出，美國的債務違約危機至今懸而未決，兩黨相爭愈演愈烈，特朗普一再揚言只要他當選總統，24小時內便可以擺平俄烏戰爭；加上共和黨表明不會再輕易對烏克蘭通過撥款，甚至要逐項審批，都顯示拜登面對的壓力極大。目前就只有中國有能力在俄烏之間斡旋，中國的歐亞事務特別代表李輝亦已啟程前往烏克蘭等國，此情此景下，美國暫緩對華打壓不足為奇。