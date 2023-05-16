強詞有理：美債危機

美國前總統特朗普是出了名的「大嘴巴」，胡言亂語是其最大特色。他最近接受外媒訪問時聲稱，若民主黨不同意大幅削減聯邦政府開支，共和黨國會議員就應拒絕提高債務上限，引發債務違約。他認為債務違約不是甚麼大事，可能只會影響一周或者一日。看來他不僅是大嘴巴，而且頭腦簡單，這種智商當年竟然可以當選總統，明年還想捲土重來，可謂咄咄怪事。

債務違約真的不是大事嗎？特朗普也許認為美國是世界霸主，想怎樣就怎樣，即使賴債不還，其他國家也無可奈何，「我是流氓我怕誰」。殊不知對一個國家尤其是超級大國而言，誠信才是最重要的軟實力。人無信不立，國無信則衰，美國債務違約，等於自拆招牌，自毀美元信用，今後還如何取信於國際社會？誰還願意購買美債？

也許債務違約只會帶來短暫影響，但後患無窮，留下的污點永遠也洗不清。美國財長耶倫多次警告，如果美國出現債務違約，勢必造成經濟災難，屆時利率飆升，除了可能導致數百萬人失業，也會令樓宇貸款、汽車分期及信用卡支出大增，影響無數美國家庭，其結果就是經濟嚴重衰退。美國總統拜登更認為，如果美國違約，全球都將陷入麻煩，美國經濟衰退，自身國際聲譽將受到極端損害。

這次拜老頭的思維倒是很清晰，美國債務違約，無疑會對全球帶來麻煩，但首先損害的是自身經濟和國際聲譽，由此引發的全球性金融恐慌將比2008年金融海嘯還要慘，有美國學者更擔心將會助長中國變成全球超級強權。目前各國正推動去美元化，再加上美債違約風險，美元霸權必將加速崩解，這才是老美真正的噩夢。所以，除非美國國會議員都是特朗普這種貨色，否則他們不會不知美債違約的後果，扯皮歸扯皮，最後還是要乖乖提高債務上限，畢竟誰也承擔不起違約的責任。

退一步說，即使債務上限提高了，也不表示所有問題都解決了。美國政府大花筒，一味以債養債，這樣的日子還能維持多久？債務永無止境，誰來承接？須知全球各主要央行都在拋售美債，中國持債規模更處於13年來新低，看樣子勢必還會繼續減持。耶倫等美國高官一再表示有意訪華，主要就是為此而來，但這次中方再也不會上套。不管從甚麼角度看，中國都沒有理由不減持美債。