龍吟虎嘯：美對華博弈慣用手法

從特朗普執政到拜登執政，由美國發起的貿易戰到中美國運之戰，已經打了5、6年，總體而言，美國處於攻勢，中國處於守勢。美國的攻勢步步升級，逐漸擴大，涉及全方位領域；中國的守勢「步步為營」，章法有度，間中還有針鋒相對、毫不示弱的反擊，打亂美國部署，讓它氣燄受挫。

這期間，歐洲加插了一場至今未完的俄烏之戰，這是美國策動挑起的、對中國有戰略打壓意圖的戰爭，試圖對中國造成更大威脅和施壓，讓中國對美國屈服和畏懼，中美博弈變得更加複雜和危險。美方要藉俄烏戰爭之勢，把煽惑綑綁起來對付俄羅斯的盟友們一起對付中國，要和中國下一盤橫跨歐亞、一決高下的大棋。

博弈中，美國的慣用手法是「虛構問題」、「製造糾紛」，誣稱「中國欺騙了美國」、「脅迫了他國」、「威脅了安全」、「破壞了基於規則的國際秩序」、「竊取科技秘密和情報」、「損害美國人民的利益」、「與美國價值觀對立」……之後對中國掄起五花八門的制裁大棒，從工具箱裏翻出各種工具，或臨時趕工打造新工具，對華實施「長臂管轄」。

美國還在涉港、涉台、涉疆、涉藏問題上干預中國內政，發動「顏色革命」，製造暴亂，對台灣更是在軍事和外交戰線大做支持「台獨」搞分裂的文章——一波波售武，一波波出動政府高官、國會議員乃至美國三號人物、眾議院議長竄訪台灣，把台灣當成未來中美軍事較量的戰場，擬在台灣發動打擊大陸、分裂中國的戰爭。美國的算盤是：贏了，就可把台灣拿去；輸了，也是台灣被毀，給中國留下一個廢墟爛攤子，從而大大削弱中國。然而，美國這套制裁、圍堵、利用代理人打仗的慣用手法，威嚇不到中國，北京的反擊每次都讓它吃不消，於是又不斷換嘴臉，要與中國談緩和，如此反覆多次，效力劇減，就要技窮也。