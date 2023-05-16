政情：區會改革 抽籤提問惹議 毛家俊：政府欠誠意

毛家俊

政府正就區議會改革方案進行諮詢，民政及青年事務局尋日邀請咗18區議會正副主席、滅罪委員會同防火委員會正副主席，以及「關愛隊」隊長等人參加出席。大埔區議會主席毛家俊喺會後話政府若果真係想了解更多市民嘅想法，就應該親身同佢哋直接溝通，而唔係以抽籤書面來回形式嚟回應問題，批評政府今次搞簡介會交流嘅做法誠意不足。

毛家俊話喺會上曾經提問新入職有意從政嘅人士，較難取得「三會」提名，認為參選門檻對呢班人絕對不公平，局方當時嘅回覆話只要係一個愛國者，相信爭取提名並唔困難。

續任意願 陳琬琛未考慮 荃灣區議會主席陳琬琛都有去簡介會，喺會上表達咗依家選舉劃區非常大，憂慮候選人當選後會好吃力，亦有唔少區議員向佢反映擔心攞唔到「三會」嘅提名，但當局回覆話所有區議員都會一齊工作。針對續任意願，佢就話現時未考慮住。

由於簡介會以抽籤發問形式舉行，黃大仙區議員譚香文話冇機會發問。佢希望民主派、愛國愛港溫和人士盡最大努力出嚟參選，佢都會支持呢啲人士出嚟，以大局着想、以香港整體民意諮詢架構、整體地區發展同服務，希望民主派唔好好似2021年咁杯葛整個選舉，否則會對香港不利。

陳琬琛