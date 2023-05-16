涉受賄擬認罪突褪軚 前警員稱不知可不答辯

被告蘇靖峰

【本報訊】時任男警涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬元，以回答對方有關警方運作的查詢；他亦涉嫌未經許可向一名同袍索取貸款約一萬元。廉署控告他接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪。本案上周五首次提訊時，男警認罪後又「褪軚」，之後再因中途另聘「私狀」，故案件押後至昨日在沙田法院再提堂。辯方正式申請撤銷被告的認罪答辯，解釋被告雖是前警員，但不知可選擇不答辯，加上得知若受審後被判罪成，判囚機會相當高，所以才認罪。裁判官認為涉及當值律師的處理手法，將案押後至6月14日處理，屆時並要求當值律師回應，被告續准保釋候訊。

29歲被告蘇靖峰被控兩罪。同案另一被告、37歲的彭閏謙則是鷹富資本有限公司董事兼股東，被控一項向公職人員提供利益罪。案件上周五聆訊時，法庭已將彭的案件押後至7月11日再提訊。而當日被告（蘇）原本表示認罪，45分鐘後改變主意，透過當值律師表示欲撤銷答辯，遭裁判官斥「兒戲」。被告之後指已聘請私人律師，但對方未能在當日下午4時半前，即法庭一般關閉時間前趕抵，案件因此延至昨日繼續聆訊。

辯指無上過法庭睇過程序 被告昨由私人律師代表，甫開庭其代表大律師向裁判官表示「非常抱歉」，又表示被告雖是前警員，「但無上過法庭睇過程序」，當日當值律師亦無提過被告可選擇毋須答辯，被告「以為淨係可以揀認罪同唔認罪」。另外，當日法庭問是否欲將案分拆處理時，當值律師並無索取被告指示便回答「是」。

大律師續交代，上周五下午3時許，才收到確實指示會代表被告，並向被告稱可在下午5時到達。裁判官批評做法「唔係好恰當」，稱法庭「唔係好似食肆訂位，鍾意幾點到就幾點到，想取消就取消」，強調這是對法庭的基本尊重。由於辯方說法涉及當值律師有否「做漏嘢」，法庭認為應給予機會對方回應會較為理想。案件編號：STCC 1461/2023