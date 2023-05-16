蕭若元之子蕭定一財困 欠債10億旗下公司清盤

屢傳財困的蕭若元兒子蕭定一，由他出任主席、前稱hmv數碼中國集團的中國創意數碼娛樂有限公司，早前被一間債權公司入稟高院作出清盤呈請。案件昨於高院處理。中國創意數碼娛樂就債務重組方案要求押後，不過法官認為重組方案不獲主要債權人公司支持，不應因此押後，並即時頒令中國創意數碼清盤。

呈請人是萬鈦投資有限公司，答辯人是中國創意數碼娛樂有限公司（前稱hmv數碼中國集團有限公司，中國3D數碼娛樂有限公司，龍彩娛樂集團有限公司，Emperor Entertainment Group Limited）。

重組方案不獲債權人支持 萬鈦的代表昨在庭上透露，答辯人的欠債當中，有42%是拖欠萬鈦，任何重組方案不獲萬鈦支持將無法成功。萬鈦同時透露，答辯人現時拖欠萬鈦和另一間債權人公司合共約10億元。答辯一方則就重組方案，要求再押後。不過，法官聽罷陳詞後，認為不應再押後處理案件，遂頒令中國創意數碼娛樂清盤。

據資料顯示，呈請人曾於去年8月入稟高院，指與答辯人於2018年1月2日，簽署了一份擔保協議，蕭定一則擔任一批由答辯方發行、本金1.5億元的可換股債券之擔保人，及先後於2018年1月2日及3月22日發出本金分別為1.03億元及4,500萬元的票據之擔保人。呈請人當時要求蕭清還本金共2.78億元及相關利息等。

翻查資料，蕭定一近年多次捲入財務糾紛，他出任主席的中國創意數碼娛樂有限公司，2023年2月被一間公司入稟追討一筆3,260萬元的欠款以及相關利息至少逾390萬元，法庭裁定原告勝訴，蕭定一被頒令需支付上述欠款。蕭定一本人亦曾多番被債主入稟申請破產。案件編號：HCCW 94/2023