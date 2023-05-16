長期病患父女 伏屍住所

居美孚新邨失聯多天 家人報案破門發現 荔枝角發生父女雙屍命案！一名女子因連日無法聯繫母親，前晚前往美孚新邨登門尋母，惟一直無人應門，她頓感心緒不寧，於是報案求助，待消防奉召破門入屋，始揭發事主母親及外祖父伏屍單位。消息指，死者兩父女均有長期病患，遺體身上並無表面傷痕，而屋內亦無留下遺書。由於二人死因不明，遺體將會交由法醫仔細剖驗，以查明真相。

前晚10時許，執法部門接獲一名姓周（33歲）女子報案，指她與姓劉（59歲）母親失聯多日，心中隱隱覺得不安，遂於稍早登上其母位於百老匯街120號美孚新邨8期的住所查看，惟多番拍門均無人回應，擔心發生事故。消防聞訊到場，利用工具破門而入，赫見劉婦及其86歲父親分別倒臥於單位睡床和地上，經救護員檢查後，證實二人已死去一段時間。

女兒曾截肢需輪椅代步 據了解，死者兩父女同住上址，生前俱有長期病患，其中女兒曾接受截肢手術，需要用輪椅代步，二人平日會一同外出用膳。大批執法人員其後封鎖現場調查，並且召來政府化驗所人員提供協助，期間檢走枕頭等物品，但並無發現遺書。

據悉，死者身上均無明顯傷痕，及至凌晨4時許，死者親友隨同人員返署助查，兩具遺體則由仵工舁送殮房，須等候進一步驗屍確定死因。案件暫時列為「屍體發現」處理，正調查當中是否存在可疑之處。

社會福利署表示高度關注事件，會盡快聯絡有關家庭，按其福利需要提供適切協助。該署設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務，有需要的市民可隨時致電求助。