迪士尼新主題區 11月開幕

【本報訊】港府撤銷包括口罩令等防疫措施近3個月，遊客進入香港迪士尼樂園時亦得以展露笑臉，而樂園亦把握復常後契機，將於今年下半年有多個新項目吸引遊客，包括今年11月開幕的全球首個《魔雪奇緣》主題園區。樂園下月中起亦回復每周6天或7天營運，而迪士尼好萊塢酒店亦會在今年7月重開。

好萊塢酒店 7月中重開 香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區將於今年內開幕。今年下半年亦有一系列新項目，包括迪士尼好萊塢酒店將會於7月中重開，而酒店大堂和兩間餐廳將以全新面貌迎接賓客。10月揭幕的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像 ─「創夢家」；而在11月，魔雪奇緣世界將會帶領賓客進入愛莎、安娜和雪人小白的奇妙世界。

此外，香港迪士尼會檢視市場狀況並適時調整其樂園營運模式，由下月中起，樂園會每星期6天或7天營運。過去一年，香港迪士尼度假區持續與社區領袖及社福機構合作，在2022財政年度較短的營運日子當中，度假區亦維持向有需要人士捐出近60,000張樂園門票。