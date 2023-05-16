接載機場員工巴撼街燈 11人受傷 揭司機酒駕

【本報訊】赤鱲角香港國際機場一輛用作載運員工穿梭之用的27座巴士，周日（14日）晚上10時許，駛至近跑道南路禁區範圍內，懷疑撞及一支街燈底座，意外中合共11人受傷。消防接報後，將事件列作「大量傷者」事故，並派出多輛消防車及救護車前往救援。

現場非交通黑點 據悉，涉事巴士為機場內一間保安公司租用，用作接載公司員工。事發時，巴士正運送該批員工前往三跑地盤，詎料發生意外。救護員為11名手腳擦傷男保安員（19歲至59歲）初步護理傷勢後，並分由多輛救護車送往北大嶼山醫院治理。執法人員經初步調查後，因巴士姓梁（51歲）男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

機管局發言人表示，約於當晚10時30分收到報告，一架載有1名司機及14名三跑保安人員的巴士，於三跑填海區西面工地內意外撞上混凝土街燈。據初步了解，共11名保安人員受輕傷，救護車抵達現場後即場為傷者治理。事發現場並非交通黑點，事件起因正在調查中。