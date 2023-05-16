小巴司機七成屆七旬 收緊體檢 有車冇人揸

勢掀離職潮 恐損半數營運 運輸署正研究收緊高齡職業司機續領車牌要求，包括擬將體檢年齡門檻由70歲降至65歲，且每年要體檢一次等。有運輸業界指，目前七成小巴司機年過七旬，擔心新建議恐掀起離職潮，導致司機的人手不足問題加劇。議員認為，政府可透過資助等，支援職業司機。

高齡職業司機續牌體檢要求一直被質疑欠妥，審計署、申訴專員公署先後要求政府改善。就運輸署去年中成立專家小組作出檢視，綜合業界引述指，當局擬將體檢門檻降至65歲、且一年一檢，同時計劃增加體檢項目，包括視力、聽力及肌肉反應，並要呈報指明疾病和身體傷殘，如眼疾和耳疾等。

香港的士小巴商總會理事長周國強指目前小巴司機平均入職年齡約70歲，且不少司機工作僅為「過日辰」或「賺飲茶錢」，假若有夜盲症及腦腫瘤等而不能續牌，擔心導致司機流失。

公共小型巴士總商會主席凌志強昨與政府會面後表示，體檢門檻收緊是對小巴司機不公平，估計涉及至少近八成或以上小巴司機，擔心會令更多的司機離職，或影響一半專線小巴及紅色公共小巴的營運。

業界冀循序漸進實施 凌又指，目前行業缺乏年輕人入行，擔心離職潮會令業界的人手不足問題更嚴重；又指不少人患有血壓高或糖尿病等問題，認為只要準時服藥，控制病情即可工作。他不希望署方一刀切落實相關計劃，建議循序漸進實行，如年屆70歲的司機一年一檢，年約65歲的司機則可降低體檢的頻率，可三年進行體檢一次等。

議員倡資助司機驗身 議員田北辰認為，當局應集中要求不適宜駕駛或有相關疾病人士進行體檢，即使收緊有關要求，只會影響小部分司機。他又說，收緊體檢要求會加重職業司機負擔，當局可為他們提供資助，並繼續與業界商討。

老人科專科醫生佘達明表示，現行體檢範圍過於簡單，建議體檢應考慮列入以下範圍，包括有否曾經中風、是否有糖尿病及正服藥，及關節問題有痛症等。他又說，希望透過體檢，把司機連自己都不知道患有疾病找出來。