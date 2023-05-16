選舉處工作不濟仍「開位」 議員炮轟

狄志遠

【本報訊】政府早前建議在選舉事務處增設首席選舉事務主任（策劃及研究）和資訊科技管理主管，預計新職位會令每年開支增加約400萬元。立法會政制事務委員會昨日討論有關建議，多名議員批評「開位」安排，直言選舉事務處工作不濟，不解為何需要加位「獎佢」，強調議員非「提款機」，又認為推行電子化工作，毋須開設常額職位。

對於政府「開位」建議，議員狄志遠表明反對撥款建議，強調議員非「提款機」，指政府稱要「提速提效」，以及公務員編制零增長，但卻一直加開人手。本屆政府上任後，各部門共增加16個首長級職位，加上是次的兩個常額職位，質疑是否「提速提效」。他同意部門有大量改善空間，但不明白為何工作不濟，政府竟然要「獎佢」，容許增加兩個職位，直言不能接受。政制及內地事務局常任秘書長傅小慧回應指，即使新增兩個職位仍淨減少6個職位。

另一議員葉劉淑儀則指處理年底區議會選舉後，管治架構改革已經完成，相信不會有大改革，認為選舉事務處無需要做長期優化工作，又指現時政府已就選區劃界建議44選區，形容「唔需要點諮詢，唔係過往咁做法」，質疑選舉事務處沒有任何角色和選管會處理諮詢工作。

葉劉：電子化毋須常額職位 葉劉淑儀亦反駁政府早前稱需要增加職位是因即使改制，但選舉工作不會減少的說法。她認為選舉事務處在處理選舉工作已「駕輕就熟」，而且推行電子化工作，僅屬一次性，無需要開設常額職位。傅小慧解釋指即使改變選制後仍要處理多項電子化工作，而且工作亦非短期。另外，政府又建議修訂《區旗及區徽條例》。議員嚴剛認為展示褪色區旗的定義模糊，要求政府根據在自然環境下國旗日常可使用的年限，規定更換使用達某年期的國旗。政制及內地事務局局長曾國衞回應指，相信肉眼已可以知道褪色，容易分別，建議市民當旗幟顏色和原本出現落差時更換。

葉劉淑儀