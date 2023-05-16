美容針奪命案 名醫李宏邦21控罪 12月再訊

李宏邦

【本報訊】2018年11月發生香港首宗打肉毒桿菌針奪命個案，52歲女銀行家張淑玲懷疑在接受肉毒桿菌針（Botox）注射兩小時後昏迷，送院後不治。捲入事件的名醫李宏邦被控企圖誤導警員及違反《危險藥物規例》等合共被控21項罪名，案件昨在九龍城法院再提堂。被告暫時毋須答辯，由於他另外面對誤殺罪，裁判官應控方要求，把案押後至12月19日再訊，以待誤殺案的進展，被告續准保釋外出。

控方要求等待誤殺案進展 現年90歲的被告李宏邦，被控兩項企圖誤導警員罪、12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪，及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪。控方透露，被告另面對的案件，會在2024年4月在高等法院開審，今年12月會進行案件管理聆訊。控方申請把本案押後，以視乎另案進展，再決定如何處理本案。

被告李宏邦被控於2018年11月11日在尖沙咀堪富利士道格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，指稱張淑玲於當日下午因哮喘病到訪被告的診所，企圖誤導高級警員劉樹生及警署警長方志強。

另被告被控身為獲授權管有及供應危險藥物的人，無根據該條例制訂的《危險藥物規例》備存登記冊，並沒以該規例的指明格式記下他所獲得或由他供應的危險藥物。案件編號：KCCC 1283/2019