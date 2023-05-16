林景楠污點證人身份作供

林景楠

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審，案件昨繼續在西九龍法院受審，表明會認罪的被告、連鎖店「AbouThai 阿布泰國生活百貨」的東主林景楠出庭作供。而有份調查的國安處執法人員就承認，組內有人用執法部門Facebook帳戶，在戴耀廷一篇文章下留言說「唔犯法都等天收啦你!!!!!」。

林景楠是繼區諾軒、趙家賢及鍾錦麟後，第4名以控方污點證人身份作供的被告。林表示，2020年3月應沈旭暉邀請參與進出口界功能組別的初選選舉，之後因覺得地方市民不能夠投票，加上顧及勝算，遂轉為參與新界東選區。不過，及後又因有朋友游說，指既然無人參與功能組別，不如由林出選。於是他再次「轉軚」，出戰進出口界。林說會定義自己是「非建制派」。被問到為何會在一則貼文中，表示功能組別制度敗壞，他說這是因為功能組別一直只屬於小眾。

國安處帳戶留言戴耀廷「等天收」 接着，國安處執法人員馮小敏出庭作供。馮稱，起初收到指示，在互聯網調查初選相關人士，期間發現戴耀廷是主要人物，故着重調查他。馮表示，她及組員會用一叫暱稱「鄧奇」的帳戶，搜尋相關人士的Fb貼文。辯方大狀展示一則戴耀廷在20年7月14日發布的貼文截圖，寫到「中聯辦的聲明指我協調此次民主派初選是『典型的涉嫌犯法』。我必須嚴正地指出這指控是完全不合常理的。」一個叫「鄧奇」的帳戶在貼文留言「唔犯法都等天收啦你!!!!!」。馮確認是由他們組別的帳戶發出。案件編號：HCCC 69/2022