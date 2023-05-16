意外接駁致短路 無標籤後備電纜認衰 大停電事故 港燈：工程師警覺性不足

【本報訊】港島上月中發生大停電，港燈昨日向機電署提交報告，並於昨午召開記者會，指停電涉及數碼港開關站大翻新後，工程師意外接駁高壓電至後備電纜，出現短路，並觸發自動保護機制，致多區斷電33至48分鐘，4.4萬戶人受影響。港燈強調，以上屬30年來首次嚴重事故，十分罕見；已於事發後即時補救，亦將採取多項改善措施。

港燈營運董事鄭祖瀛表示，數碼港電力開關站一套電纜於2009年翻新後變為後備電纜，但能源管理系統電路圖及現場設備上均沒標註該後備電纜直至開關站今年再進行大翻新，一名資深工程師在4月19日測試電路時，未能識別電路已連接後備電路，通電後高壓電力流入後備電纜，引致短路。

鄭續指，該工程師有跟足指引，只是圖紙不能盡信，而電路被防火箱遮擋，令工程師無留意，但鄭又說，如無後備電纜接駁，便不會有防火箱，認為工程師警覺性不足，但指若管理系統紀錄完善，便不會發生事故，故不認為可將單一責任推卸予該工程師。

倘有另一工程師把關可避免 另外，是次停電少於一小時，按賞罰機制料可得逾500萬元額外收益，鄭重申，賞罰機制按全年表現計算，現時討論言之過早，賠償受影響客戶的安排亦不宜現在討論。對於停電事件的出現是否無可避免，只是時間問題，鄭並無否認，僅稱「唔識答」，及說若另一工程師把關，便能避免事件發生。

港燈續指因應以上事故，已暫停所有翻新工程，檢查全部後備電纜電路，並於電路圖及設備上增加標籤，說明連接去向：並要求所有電路通電前需兩名工程師雙重覆查。

政府表示，機電署昨午收到港燈的調查報告，正聯同獨立第三方專家仔細審研報告，評估事故原因理據及改善措施，在有需要時將要求港燈澄清及提供進一步資料。

鄭祖瀛