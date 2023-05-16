公屋分戶拖幾年 離婚焗同住如計時彈

【本報訊】單親家庭面臨社會壓力，但因政府忽視加上配套措施不足，往往求助無門，有個案指一家人因經濟原因，身居公屋而因公屋分戶政策問題，即便離異仍被迫「困獸鬥」，父親甚至出現酗酒、「摸」女兒的情況；亦有個案指因由唐樓業權而未能領取綜援，亦不知道如何尋找心理輔導，政府從中未有援助。

香港精神科醫學院副院長陳國齡分享個案，指一公屋戶父母離異，但因經濟原因和公屋分戶政策往往需要數年才能完成，因此未能分住，導致一家人「困獸鬥」，父親逐漸酗酒，甚至醉酒後出現「摸」女兒的情況，但因在同一屋簷和擔心發生爭吵遂問題仍未解決，他認為社會上針對單親家庭的政策應具針對性和點對點，不然容易爆發社會問題。

社署仍停留「維持家庭完整」 單親協會家庭總幹事余秀珠指政府一直沒有應對同類事件的指引，而社署過去多年處理經驗往往為「不惜一切代價維持家庭完整」，不去解決危險因素，屬於政策和提供服務者的缺失。

在現場的何女士也分享自身經歷，她指自己雖然身居唐樓但因業權問題而無法領取綜援，又因需照顧兩女兒而沒有時間上班，收入難以應付開支，自身受失眠、焦慮影響，但不知道如何尋找官方途徑進行輔導，私人機構的價格也難以負擔，針對女兒成長，她也指自己做不到爸爸的角色，造成較大壓力。

議員李世榮指勞工及福利局提出的照顧者熱線至今仍未有詳情，照顧者的心理壓力亦不是表面上設立熱線便可解決，遂建議於18區建立照顧者中心。