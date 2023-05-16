中港聯合科研 資助供申請

3個特定主題中，生物技術涉及中藥新藥創製、治療罕見疾病的藥物研發、治療老年退化性疾病的再生醫藥研發、組織幹細胞分離和功能評價；人工智能包括人工智能系統的安全性和隱私研究、類腦智能、智慧交通、智慧醫療（包括醫療機械人）；以及新材料，即光電子材料、第三代半導體技術、高安全高能量密度電池關鍵材料、生物醫用材料研發與應用。

須由兩地機構共同提出

署方表示，計劃旨在支持和鼓勵香港與內地加強科研合作。有關申請須由香港和內地的機構共同提出，並分別向創新科技署和國家科學技術部（科技部）遞交。申請項目的研發工作須在兩地均有進行，而且具備兩地合作元素。該署和科技部會分別向香港和內地的申請機構提供資助，並按照各自的規定監察項目進展。