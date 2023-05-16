藝文 社服 體育 創科表現傑出 教大嘉許表揚8優秀學生

【本報訊】香港教育大學昨天公布本學年「校長嘉許計劃」的得獎名單，以表揚過去一年在學術以外有卓越成績的學生。今年共有5名學生分別在「藝術及文化」、「社會服務」、「體育」及「創新與科技」類別榮獲最高殊榮—「校長嘉許狀」；另有3名學生獲頒「校長表揚狀」。

校長樂見展現創新精神 教大校長張仁良衷心祝賀獲獎的同學，讚揚他們在不同領域的卓越表現。他指出，得獎同學成就出眾，充分體現教大對學生全人發展的重視。他又樂見同學所展現的創新精神，積極將創意應用於生活、藝術及教育等方面，以知識造福社會。

教大於2010至11年度設立「校長嘉許計劃」，所有全日制學生均可以參加。計劃嘉許學生在非學術範疇上的傑出表現，包括「藝術及文化」、「社會服務」、「領袖才能」、「體育」及「創新與科技」。「校長嘉許計劃」推行至今，已有逾130名學生及隊伍獲得嘉許。