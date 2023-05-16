醫健：成視在人：飛機醫院登陸越南 培訓當地醫護救盲

越南目前約有300萬名視障兒童，當中2.3萬個兒童失明。成年人口方面，有200萬人患有不同程度的視力障礙，當中50萬人失明。然而，當中高達90%的病例是可以避免，只要愈早介入，這些眼疾病人就有機會挽救視力，重拾光明。為此，奧比斯眼科飛機醫院在疫情後的首個救盲之旅，便是前往越南芹苴。

包括香港在內的一班義務眼科醫療團隊，下周便會到越南登上眼科飛機醫院，在先進的醫療教學設施及手術室培訓當地醫護，傳授最新的眼科技術及知識，同時處理因疫情而積壓的大量眼疾個案。我們希望透過培訓來提升越南的眼科護理水平，以及針對當地盛行的眼疾作重點培訓。

在為期3周的培訓中，團隊會利用「混合學習」方式進行，首先透過眼科飛機醫院及當地夥伴醫院進行模擬培訓學習，讓當地醫護在面對真實個案前建立好技術及信心；之後團隊會針對白內障、青光眼及斜視等眼疾，與當地醫護共同評估及診斷真正的患者。

透過技術的傳授，當地醫護可以將學習所得惠及社區，令更多原本未能醫治患者獲得康復的機會。

奧比斯