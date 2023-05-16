逾40%長者牙痛死忍 診金高成主因

【本報訊】牙痛慘過大病，而長者往往面對更多牙齒問題，有工會早前針對基層長者護齒進行問卷調查，有七成被訪長者表示過去12個月出現牙齒問題，惟有逾四成表示會「死忍」或自行處理，更有近六成表示診金過高，有議員斥政府未針對牙科服務有詳細計劃，建議政府設立長者牙科醫療券、增設社區牙科醫療車及放寬關愛基金「長者牙科服務資助」的申請數上限。

僅兩成人曾使用資助計劃 問卷於4月進行，共訪問896名60歲以上的長者，結果顯示有七成被訪長者表示過去12個月出現牙齒問題，依次為牙痛、牙齒脫落、蛀牙、牙肉出血及其他問題，惟只有四成八表示會求診和定期檢查，逾四成表示會「死忍」或自行處理。而不求診的原因有近六成表示因診金過高。針對政府關愛基金設有「長者牙科服務資助計劃」，有半成長者不知道此計劃，只有兩成表示知道亦曾使用計劃。

議員陳穎欣指政府未有就香港牙醫服務有詳細計劃，政府的長者牙科服務資助計劃宣傳不足，導致很多長者未能享用服務；另一名議員陳沛良指牙齒問題為老人家面對的最大問題，因「食唔到嘢」，精神和身體均受影響；議員鄧家彪也指很多長者「畀唔起錢睇牙醫」。

該工會建議政府推出金額約為2,000元的長者牙科醫療券、擴大醫療券使用範圍至內地牙科服務、增設社區牙科醫療車、放寬關愛基金「長者牙科服務資助」的申請數上限等；中期而言可考慮輸入內地或海外牙醫來港執業，並且大幅擴大牙醫培訓名額，應付日後漸增的需求。