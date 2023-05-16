演算預測風險 糖尿腎防病變

中大 美院校 合研 抽血檢驗 香港中文大學和美國桑福德—伯納姆普利比斯生物醫學研究院合作，成功研發一種演算法，透過驗血便能有效預測二型糖尿病患者會否患上腎臟疾病，讓醫生可幫助一型糖尿病患者預防及更好地管理腎臟疾病。

中大指，新演算法基於量度一個稱為「DNA甲基化」過程。當人類的DNA中積累細微的變化時，就會出現「DNA甲基化」情況。「DNA甲基化」蘊藏重要的資訊，例如哪些基因被開啟和關閉，而且可以很容易地通過驗血來量度。

量度DNA甲基化揭秘 研究團隊利用香港糖尿病登記冊中1,200多名二型糖尿病患者的資料研發該運算模型，並在另一組326名美國原住民二型糖尿病患者身上進行測試，以確定該新的演算法能夠預測不同人口的腎臟疾病。

論文第一作者、桑福德—伯納姆普利比斯生物醫學研究院博士後科學家李熠晨表示，中大研究人員對患者進行了數以10年計的跟進，讓團隊可全面了解糖尿病患者幾十年來的身體變化。

研究團隊又指，目前團隊正努力地完善該運算模型，並正納入其他數據以進一步強化此演算法預測其他糖尿病相關問題的能力。論文共同高級作者、中大醫學院何善衡糖尿科教授、內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲表示，是項涉及糖尿病、計算科學和生物訊息學等多個專科的研究合作始於香港。

馬青雲補充指，團隊很高興研究結果可以改善未來的醫療護理，能更容易地知道哪類患者能從這些預防糖尿腎的新療法中受益最多。他又指，未來繼續努力將更多數據納入這個模型，以進一步加強糖尿病的精準醫療。

是項研究獲香港研究資助局主題研究計劃和研究影響基金資助，並得到研究資助局、美國國立衞生研究院、裘槎基金會和中大的支持。研究團隊已就有關發明申請專利。研究詳情今天在國際權威科學期刊《自然通訊》上發表。

李熠晨 馬青雲