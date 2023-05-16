充電設施不足 削換電動的士意欲

【本報訊】為推動電動車普及化，政府目標2027年底前投入約3,000輛電動的士，惟截至今年3月底，當局預留兩億元的新能源運輸基金僅批出23輛新款電動的士之試驗申請。有議員聯同的士業界指，業界拒換電動的士，最大阻礙是充電設施不足，擔憂充電需時會影響生計，故促請政府完善充電配套，推動電動的士及綠色運輸。

全港少於千個快速充電樁 議員葛珮帆指出，過去5年充電設施增幅遠遠落後於電動車增長，去年電動私家車按年增七成，惟同期充電樁的數目僅增約16%。其中，快速充電設施數量少且近年增幅緩慢，4年僅增500個，截至去年底全港不足1,000個。

議員陳恒鑌表示，電動車政策涉及土地、電力、汽車的登記及審批等範疇，促政府加強跨部門協作，加快審批程序。例如有商業公司在新界物色大量土地設立充電站點，協助公共交通轉型，惟相關土地申請及審批程序進度緩慢，期望政府拆牆鬆綁，提供更多政策支援。

的士業界代表認為，若香港的士全面電動化，在環保、維護成本、舒適度、安全均會有所提升，但電動的士普及化須做足3方面工作，包括引入合適車型；提供資助和誘因，減輕車主經濟負擔；在近市區的地點加設足夠充電設施。業界向政府提出多項建議，包括加強跨部門協作，盡快提供完善充電配套的一站式服務平台，又建議研究引入流動充電車，提供可流動的充電節點，在不同時間滿足不同地區的士之充電需求，短期內助解決市區充電設施不足的問題。

現時本港大約有1.8萬輛石油氣的士，當中4,000輛為混能的士，餘下1.4萬輛可轉為電動的士，政府指每個充電設施約可提供10輛電動的士充電使用，估算2027年全港需要1,400個快速充電設施。