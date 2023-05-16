城隧5‧21 獅隧5‧28 實施易通行 當日凌晨封路改道
【本報訊】繼青沙管制區實行「易通行」不停車繳費服務後，運輸署昨日宣布，城門隧道和獅子山隧道將分別於下周日（21日）及5月28日上午5時起實施「易通行」。實行「易通行」當日凌晨，兩條隧道均會封路改道。
15條巴士小巴線受影響
城門隧道一帶將於本周六（20日）晚上11時半起分階段實施臨時交通措施。城門隧道來回方向將由翌日凌晨4時半至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。受影響的3條通宵巴士路線及一條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道。經城門隧道來往荃灣及沙田的的士乘客請選乘市區的士。
至於獅子山隧道，臨時交通安排將於下周六（27日）晚上10時起實施。獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由翌日凌晨4時半至5時全線封閉。受影響的5條通宵巴士路線及6條專線小巴路線將改道行駛。
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