城隧5‧21 獅隧5‧28 實施易通行 當日凌晨封路改道

15條巴士小巴線受影響

城門隧道一帶將於本周六（20日）晚上11時半起分階段實施臨時交通措施。城門隧道來回方向將由翌日凌晨4時半至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。受影響的3條通宵巴士路線及一條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道。經城門隧道來往荃灣及沙田的的士乘客請選乘市區的士。