逾99%受訪者 促設黃大仙延線 駁山區紓民不便

拖延多年的東九龍綫，政府擬以「高架無軌捷運系統」形式發展，並考慮在彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪和寶達設站。有政黨近日進行調查，發現逾99%受訪者均認為有必要在該捷運系統中，增設黃大仙延線以接駁黃大仙「山區」。該黨指由於黃大仙「山區」長久以來交通不便，而且流動人口龐大，要求政府加設延線，而觀塘區議會主席柯創盛建議當局增設黃大仙延線接駁鑽石山站。

有政黨在上月就增建黃大仙延線一事進行民意調查，成功訪問1,052人，發現超過99%的人均支持有關建議，即在原有的6個站外新設延線，在鑽石山、富山、學校村及慈雲山一帶興建捷運站，以加強黃大仙「山區」的交通接駁。研究又發現逾98%人認為捷運系統應以服務最多人口為目標。

慈雲山至富山區一帶逾10萬人 該政黨指慈雲山至富山區一帶居住人口超過10萬人，加上富山及學校村一帶沿途有13間中小學，師生總數超過8,000人，交通壓力十分龐大。然而，居民現時出入只能依靠接駁車到鐵路沿線，或步行下山，然而接駁車容易出現脫班的問題，加上慈雲山道路陡斜，令長者及行動不便人士出入受阻，對居民影響甚大。

此外，政府建議的新方案，全長不足5公里，該政黨認為捷運系統應以服務最多人為目標，又相信黃大仙延線能夠有效紓緩慈雲山一帶的交通問題，但又強調新建的捷運系統必須有足夠的載客量，才能解決山區居民的交通需要，否則有機會減低居民的乘搭意欲。

區議員倡新捷運接鑽石山站 柯創盛認為若要居民使用新的捷運系統，以達致完善集體運輸系統的目標，政府必須提高捷運系統與港鐵的連接性。他建議當局應增設黃大仙延線接駁鑽石山站，方便乘客轉乘屯馬綫，進一步提高捷運系統與港鐵網絡的連接性，做到「無縫交接」。

柯創盛