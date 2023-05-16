調查：打工仔壓力指數仍高 「實驗室試驗」行業最不快樂

【本報訊】香港社會逐漸擺脫新冠疫情陰霾步向復常，求職平台CTgoodjobs在本年2月透過網上問卷形式，進行《2023年香港上班族工作快樂指數問卷調查》。調查發現，打工仔的平均工作快樂指數稍升至4.97分，較去年的4.5分高；但平均工作壓力指數仍高達6.88分，與去年6.9分相若，而最快樂的行業屬「保健/美容/健身」，最不快樂則是「實驗室試驗」。有趣的是，最令打工仔滿意的上班地點竟為偏遠的北區，而月薪5萬元以上的上班族快樂指數最高。

調查結果發現，最快樂的3個行業依次是「保健/美容/健身」（5.64分）、「製造」（5.51分）及「人力資源管理/諮詢」（5.41分）；而最不快樂的行業則是「實驗室試驗」（3.25分）。每周工作時數多於60小時者（7%），工作快樂指數僅3.67分，而少於40小時者（12%），工作快樂指數達5.45分，反映工時愈長，快樂指數愈低。

北區成最滿意上班地點 從調查中發現，上班族平均工作壓力指數高達6.88分，與去年6.9分相若。有91%上班族在過去3個月都出現不同程度的壓力徵狀，例如逾六成受訪者（61%）曾「容易疲累」，有逾一半人有「失眠」（46%）等。調查亦顯示，上班族工作快樂指數均較去年上升，當中50歲以上的指數最高（5.37分），最低分則是23至30歲上班族（4.78分）；月薪5萬元以上的快樂指數最高（5.74分），最低分是月薪不足一萬元的上班族（4.47分）。

值得留意的是，若以工作地區作分類，最令打工仔滿意的上班地點為北區，有5.56分，其次為東區（5.29分），大埔區則被選為第3位，亦有5.28分。反之，最不滿意的上班地點為荃灣區（4.36分）、元朗區（4.50分）、黃大仙區（4.67分）。