地產商前經理涉貪18萬元洩密 利益包括父親壽宴按摩服務

【本報訊】廉政公署昨日落案起訴一名地產商時任工程經理及4個分包商的5名董事及職員行賄受賄。該名經理涉嫌接受同案被告提供的利益，包括現金和禮品等總值約18萬元，以在地產商10個建築項目多項分包工程合約招標過程中協助對方，向他們披露內部文件及資料。6人已獲准保釋，今日在東區裁判法院應訊。

工程分包商5董事職員捲案 被告分別為55歲的蘇淳清，恒基兆業地產有限公司（恒基地產）時任高級工程經理；66歲的麥鴻藻，利成泥水工程有限公司（利成）股東兼董事；40歲的鄭偉成，景澤發展工程有限公司（景澤）股東兼董事；34歲的鍾耀漢，景澤職員；47歲的周杰，華高達建材有限公司（華高達）董事，以及67歲的陳樂球，健華工程有限公司（健華）顧問。6人被控共4項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。

蘇淳清於案發時是恒基地產建築部高級工程經理，負責監督分包商進行的工程，並協助分包工程合約招標。利成、景澤、華高達及健華均為恒基地產的註冊分包商，分別負責泥水、石屎模板、假天花及雜項工程。他涉嫌於2018年12月至2021年7月期間，串謀同案5名被告接受多項利益總值約18萬元，以在恒基地產或其子公司的招標過程中協助利成、景澤、華高達及健華4間分包商。涉案利益為10萬元現金、4部智能電話總值逾4.6萬元、蘇淳清父親的壽宴值逾9,000元、蘇淳清兒子的澳門酒店住宿值約5,700元、傢俬值約1.8萬元，以及逾10次按摩服務。

廉署調查發現，蘇淳清涉嫌向同案被告披露恒基地產10個建築項目多項分包工程合約的內部招標文件，以及最低標價的投標商資料。有關建築項目涉及9個新發展的住宅項目，以及一幢已落成的工商大廈。恒基地產在廉署調查案件期間提供全面協助。