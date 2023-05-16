近半紙尿片樣本 透氣度差

【本報訊】眾多年長人士面對失禁問題需要使用紙尿片，但消費者委員會發現近半樣本透氣度較差。消委會測試了市面上30款紙尿片、紙尿褲或尿滲墊，發現不同樣本在滲透性能及透氣表現參差，其中13款樣本的透氣程度較低，另有兩款樣本的回滲較嚴重。

紙尿片及紙尿褲需長時間使用，倘若未能有效鎖住已吸收的液體，尿液便有機會回滲至表層，增加其皮膚和敏感部位感染病菌的風險。測試發現，屈臣氏尿片的表現較遜色，平均回滲量達到13克，但有7款尿片樣本回滲均少於0.5克，表面乾爽度較高。紙尿褲樣本方面，Topvalu的樣本較差回滲量達20.1克。

尿片、尿褲除需防漏，亦要透氣，以免用家因出汗等「濕氣」滯留，而產生焗熱及濕黏的感覺甚至刺激皮膚致敏。15款尿片樣本中，有11款可歸類為「不透氣」。尿褲樣本整體透氣度不俗，而尿滲墊樣本則有安加適、添寧樣本的外層沒有量得任何水氣流量，透氣表現極不理想。

松鶴牌尿片含真菌 另有4款產品檢出游離甲醛，包括包大人、松鶴、屈臣氏及護身寶，全部低於標準上限，但消委會指若過量接觸，有機會刺激皮膚致敏。松鶴的尿片樣本亦驗出小量真菌，但符合內地標準上限。

標示方面，消委會指5款樣本在包裝上只列明產品生產日期，未有說明保質期或有效期限；兩款更完全未有標示相關資料。消委會總幹事黃鳳嫺坦言情況不理想，擔心非真空包裝的尿片，易受污染，又認為有效日期等資訊「好基本」。該會建議，購買產品前應先了解使用者的實際健康狀況。

松鶴代理商表示廠方生產時確保產品符合內地標準。包大人代理商表示，4所檢測機構檢測同一批次的尿片均未檢出甲醛。屈臣氏代理商稱產品通過所有測試項目，而包裝提及產品採用透氣表層，並沒有標示產品是透氣的。消委會未有列出其他廠商回應。