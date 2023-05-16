17款通渠劑 5款無列明成分

【本報訊】通渠除了找通渠佬，眾多家庭會購買通渠水自行處理喉管淤塞。消費者委員會檢視17款較常見的通渠劑，發現5款無列出產品成分，4款未有同時以中英文列出安全警示字句，以及8款未有列出使用方法說明，產品資料已交予海關跟進。該會提醒，各類通渠產品的主要成分有異，針對不同淤塞問題，使用前應仔細閱讀產品成分標籤才能「對症下藥」。

消委會於本年3月搜集了17款較常見的通渠劑樣本，11款均標示含有強鹼性成分，通常含氫氧化鈉（sodium hydroxide），帶有強烈腐蝕性，能將油脂分解成易溶於水中的物質。另有11款樣本標示為含有過碳酸鈉（sodium percarbonate）等氧化劑，能分解毛髮中的蛋白質成分。

有樣本含鏹水 使用須小心 有一款樣本標示含有強酸（俗稱鏹水）成分，能輕易分解及腐蝕廁紙、布等纖維類有機化合物，但腐蝕性極高，處理不當會引起激烈化學反應，一般只建議由專業人士使用。

通渠劑使用不當可引致危險，惟調查中有4款樣本沒有同時以中英文列出安全警示字句，有8款樣本沒有同時以中英文列明使用方法，或未能符合《消費品安全規例》的要求，相關個案已轉交海關跟進。此外，5款樣本未有列出產品成分，雖然本港法例未有相關要求，但消委會認為，商戶有責任向消費者提供充足的產品資訊。

消委會又提醒，在使用通渠劑時需格外小心，避免被灼傷，更切忌將不同通渠劑或清潔劑混合使用，以免產生有毒氣體甚至引發爆炸，並建議先嘗試用廁所泵等工具。