消委會調查：點餐電子化 明碼不實價 服務費暗加 滾水當茗茶

新冠疫情期間電子點餐系統興起，不少餐廳點餐電子化，要求食客自行用手機掃描二維碼（QR Code）落單，惟新模式暗藏消費陷阱！消費者委員會表示，去年全年及今年首季度分別接獲1,160宗及330宗關於食肆的投訴，當中約30%均涉及收費爭議，部分個案經調查後發現涉事電子點餐食肆並未明碼實價，點餐系統無列明收取加一服務費，但「埋單」時暗加相關收費，甚至有個案指實際「埋單」收費比電子落單時收貴130多元；另有食肆以「滾水」當「茗茶」，收取每位20元茶錢。消委會指，食肆需確保電子點餐系統列明的價格與傳統餐牌上一致，亦應讓不諳科技人士能以傳統方式點餐。

投訴人方小姐到A餐廳晚膳並「掃碼」落單，點餐系統顯示「服務費」為0元，但結帳時卻被收取加一服務費。方無奈付費後向消委會投訴並要求A餐廳退款。A餐廳回覆消委會稱，每晚6時起會徵收加一服務費，點餐系統仍待完善故未顯示收取「加一」，餐廳已向供應商反映並作出更正，同時願意向投訴人退款。

埋單貴$120 食肆：餐牌未更新 另一個案涉及收費不符，何先生到B餐廳「掃碼」落單時，電子餐牌顯示套餐收費為每位228元，投訴人其後發現兩份套餐收費共576元，每份較電子餐牌貴60元。餐廳職員向何澄清套餐正確收費為每位288元，並解釋電子餐牌未更新，並向何致歉及提出贈送甜品作補償。但何不接受，指其留意到電子餐牌左下角顯示的更新日期為其消費當日，質疑職員說法，認為B餐廳涉及不良銷售手法，遂向消委會投訴。經消委會調停後，B餐廳願意退回差額及加一服務費，合共132元。

職員主動遞熱水 結帳收$40 第3個投訴個案涉及「茶錢」，陳先生與朋友到C餐廳午膳，朋友點選一杯標價18元的洛神花茶，陳則沒有點選飲品，餐廳職員主動遞上熱水給他。結帳時，陳發現被收取40元「中國茗茶水」費。職員解釋熱水屬於「中國茗茶水」，堅持收費無誤。惟陳指點餐紙上雖列明「另收茶芥」，但坊間普遍認為「茶芥」應包括熱茶及調味醬料，惟當時C餐廳並無提供過醬料，而點餐紙英文翻譯為「Prices are excluded condiment fee and tea charge」，「Tea」一字應無歧義，因而質疑餐廳有隱藏及強迫消費之嫌，遂向消委會求助，要求退回40元。

C餐廳回覆消委會指餐桌上另設餐牌，最後一頁已列明所有固定收費，包括「中國茗茶/熱開水」為每位20元。消委會指點餐紙與餐牌並不完全一致，促請C餐廳再次考慮向投訴人退款。C餐廳維持決定不變，但稱理解投訴人的不滿並同意改善點餐紙上的字眼。

消委會總幹事黃鳳嫺指，C餐廳為傳統菜館，茶水收費列於餐牌最後一頁，點餐紙則沒列明茶芥定義，而消費者一般認為熱水毋須收費，故未必構成合約及具約束力，食客有權不付錢，但多數消費者當上了一課「算數」。她提醒食客若有質疑，仍需先付款再追討，否則有機會違法。

價格資訊錯誤 恐違商品例 消委會提醒食肆，在引進線上系統前應進行測試並適時更新內容，亦應照顧不諳新科技人士，讓他們可繼續傳統點餐。食肆同時應確保陳列的收費政策、價格及優惠是一致及正確，否則可能會因為錯誤或遺漏的食物或價格資訊而干犯《商品說明條例》。