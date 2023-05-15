雙職母親難兼顧 支援貧乏太可惡

古語云︰「女本柔弱，為母則剛。」再平凡嘅女性，喺成為母親之後，為咗要照顧子女，都會變得能人所不能，甚至勁過超人。尋日係母親節，各位孝子賢孫有冇趁機獻唱一曲「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」，或者請爸爸媽媽食番餐好嘅，報答媽媽多年嚟嘅養育之恩呢？冇都唔緊要，今日補番數！唔使怕醜嘅，做人最怕「子欲養而親不待」，錯過咗就追悔莫及啦！

講番轉頭，為人母親本來就唔容易，喺今時今日嘅香港地，做人阿媽就更加艱難！家陣經濟環境唔好，單靠爸爸份糧又點夠維持生活，惟有媽媽都做埋一份，所以好多家庭都係雙職父母。之但係爸爸媽媽都出晒去工作，邊個照顧年幼子女呢？有啲家庭好彩啲，可以交畀爺爺嫲嫲或者公公婆婆照顧；有啲家庭收入好少少，可以聘請家傭，或者交畀私營託兒所。但對於大部分基層嚟講，收入肯定唔足以負擔聘請家傭，又冇親朋戚友可以幫手，真係好徬徨；尤其本港間唔時都會發生一啲獨留子女在家嘅悲劇，邊有父母夠膽以身試法呢？

呢嗱！有組織今個月訪問咗超過200名基層婦女，結果發現約八成受訪者現時冇工返，遠低於本港女性就業率54.2%。當中，就有超過九成受訪者，係因為要照顧子女而冇辦法出外工作。即使抽到時間出嚟返工，普遍都只能夠考慮兼職或者散工，叫做幫補吓家計咁；但兼職同散工嘅薪酬待遇一般較差，工時又唔穩定，更談不上會有咩勞工福利保障，實質就係辛辛苦苦返工，搵埋搵埋都未必夠食兩餐。

調查又發現，現時有工作嘅受訪婦女當中，接近一半人每星期平均工時中位數只係得30小時，遠低於整體女性中位數嘅44小時；而且佢哋嘅每月收入中位數亦只得8,250元，較全港女性月入15,600元低接近一半。雖然有96%受訪者有意重投勞動市場，但基於種種原因，超過七成人至今未搵到工作。好多受訪者都擔心，冇工開會導致家庭收入減少，令家庭負擔加劇。

呢邊廂有人搵唔到工，嗰邊廂港府又話各行各業唔夠勞動力，要引入外勞，大家係咪覺得好搞笑呢？雖則話有啲行業需要專業人才，並唔係一般家庭主婦可以勝任；之不過有更多行業，好似話零售、旅遊、服務呢啲行業，入行要求並唔係咁高，就算係家庭主婦，只要接受啲簡單培訓，一樣做到！查實基層母親投入工作嘅難處，在於邊個去照顧佢哋嘅子女，咁港府係咪可以提供更多支援呢？例如社協建議政府可以增加撥款，吸引更多學校參與在校課後託管服務計劃咁，查實都係好建議嚟，港府係咪可以積極考慮呢？