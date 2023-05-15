龍七公：區會重塑改革 落地才能受惠

改革是為了破除體制障礙，彌補制度缺陷漏洞，為發展注入新動力。當前的區議會，先被騎劫再瀕癱瘓，政府從制度建設上改革重塑再出發已勢所必然。誠然，回歸「非政權區域諮詢組織」定位和落實「愛國者治港」原則，都只是基本原則，只有讓改革措施「落地」、改革成效顯現，並將議事重點從「政治」返回「民生」，確保改革新紅利轉化為議會新動能和民生新福祉，才是今次重塑區議會的根本任務。但改革怎樣落實？市民怎能受惠？

快速直選化和政治實權化令區議會變質，全面偏離《基本法》列明的「非政權區域諮詢組織」屬性，特別是直選成分高達九成半的現屆區議會，政治化、民粹化程度已達極致，政治表態凌駕民生福祉，議會正常秩序被肆意干擾，嚴重背離區議會的法定規範，更淪為蓄意狙擊政府依法施政的政治炮台。要糾錯要改革，首要抓準痛點，對焦《基本法》和「愛國者治港」進行大變革，以便配合「一國兩制」的新形勢，符合社會求穩、民心求治的新格局。

作為地區管治體系的重要組成部分，區議會主要擔當官民溝通橋樑，並依法配合政府推動地區發展，協助解決民生問題。因此，愛國愛港的政治忠誠和支持行政主導原則，是必然的憲政要求；至於個別人士的政治立場和價值取向可予尊重，但絕不容影響議會和公職服務。只有貫徹落實「愛國愛港者治港、反中亂港者出局」原則，才可為國家安全和特區繁榮穩定提供保障維護，才可讓全港市民尤其是年輕人看到香港發展的方向，看到未來的希望。

實務實幹 去政治化 重塑後的區議會，是體現行政主導、履職盡責的區議會，首要任務是去政治化、實務實幹，整體提升地區管治能力，集中處理地區的經濟、社會和民生事宜，發揮地區議政的優勢，強化政府一條龍式的管理能力；並要做好地區諮詢工作，當好居民與政府的溝通橋樑，體現不同群體的不同需求，令基層民眾受惠。這既展呈香港的多元特色，也讓政府施政不留死角。

就此，改革建議作出四方面的部署：一是煞停直選化，改用「直選+間選+委任」混合組成模式，以便廣納賢能，引進各方人才。二是由政務專員出任區議會主席，做好政府與區議會之間的統籌協調。三是明確列出區議員的具體職能。四是設立議員資格和履職審查制度。這些都是經深思熟慮，有效針對現有弊端，但在具體落實方面，仍應進一步將改革部署細化深化實化和透明化，並在改革進程中建立和落實指標式的效果評價體系，將泛政治的主觀判斷轉為制度化的客觀規範，讓大家知所依從。

當然，區議會既獲保留一定的選舉成分，就有責任充分發揮市民的積極性和創造性，無論是政府、官員和議員，都需要組織和爭取市民群眾成為地區管理的參與者、支持者和受益者。