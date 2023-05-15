笑看天下：政客做咗又唔肯承認

政客浮沉名利權勢，若加上胡作非為，通常冇乜好下場；只有毅然放棄、抽身而去者，才可逍遙於羅網之外，安樂以終，深悟「禍福非天為」，而是自己找的。通常，政客敢做，更多時係做咗又唔肯承認。

呢，日相岸田文雄就係一個做咗又唔肯承認嘅政客。美國《時代》雜誌網絡版早前刊登一篇題為《岸田首相將本是和平主義的日本變為軍事大國》的文章，至翌日條題改為《欲使本是和平主義的日本在國際舞台上扮演更積極的角色》。何以「軍事大國」一夜之間變成「在國際舞台上扮演更積極的角色」？日本共同社引述消息指，外務省曾以文章標題與內容不符為由提出異議；日本政府相關人士強調，日方冇要求《時代》雜誌修改標題，僅指出標題與文章內容不符，至於如何修改是雜誌自行決定。老朽撫鬚微笑會意：此地無銀三百両也。

岸田文雄愛好和平？世界變得危險，不就是政客不從歷史吸取教訓嗎？日本向來「不安於室」，岸田政府自去年12月更改《國家安全保障戰略》、《防衞計劃大綱》和《中期防衞力整備計劃》3份安保文書，其中《國家安全保障戰略》係最高級別安保綱領，更係10年來首次修訂將「最大戰略挑戰」由北韓改為中國，可見對中國的全面敵視已完全浮上面，而日本最近卯足全力，與南韓一起投向山姆大叔懷抱，且明刀明槍學老美大呼小叫「中國威脅論」！此外，早前與英國首相辛偉誠簽署「相互准入協定」，即係允許雙方相互部署軍隊，首度允許美國之外嘅外國軍隊進入日本，被稱作係日英兩國逾一個世紀以來最重要嘅防衞協定。

日本全心投入印太攪局，劍指中國，這就是所謂的「國際舞台上更積極的角色」？