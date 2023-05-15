激濁揚清：過氣英首相訪台缺智慧

台灣外交部宣布，英國前首相卓慧思本周訪台，除會見府院高層，更會發表演講，由於是相隔27年後再有前英揆訪台，故未出發已先炒作。台獨分子打西方政棍訪台牌，連首相生涯「比生菜還短命」的卓慧思也相中，真不知是民進黨來者不拒，還是卓婦人賦閒生活太百無聊賴，抑或二者皆是？

早在卓慧思撈外交大臣時，本欄已批她僅具婦人之見，令人遺憾的是，她雖然被攆下首相大位，卻依然缺乏政治智慧。要知道，除非是現任首相屬意她訪台，否則作為前首相的她，犯了政治上的大忌。就算辛偉誠不介意曾為卓慧思手下敗將，遭對方以訪台來搶鏡亦看得很豁達，問題是，當鎂光燈落在卓婦人身上時，即意味着辛偉誠政府已遭喧賓奪主，外界應怎麼看待卓慧思將要發表的講話？應視她為西敏宮的傳話人，還是人人皆能看清其只不過純為落魄政棍？在台獨分子、抗統台媒勢必合力推波助瀾下，外界想要清楚釐清恐也不容易。