筆下風雲：合縱之術破美圍堵

七大工業國集團（G7）領導人峰會將於5月19至21日在日本廣島舉行，在美國全面遏華之下，中國不能避免地又成為是次峰會的焦點。外媒引述消息稱，本周開幕的領袖會議，將發表一份關於中國在全球各地「使用經濟脅迫」的聲明。美國帶頭無是生非，簡直到了病態的地步。

何謂經濟脅迫？中國既沒有如美國那樣，兇神惡煞高舉制裁大棒，更沒有主動對某國實施貿易戰、科技戰、晶片戰，所謂脅迫從何而來？話說華盛頓不滿中國的境外投資，需要探討如何讓各國的供應鏈減少對中國的嚴重依賴云云，由是搞出一份針對中國「使用經濟脅迫」的聲明。

毫無疑問，G7之中，英國、日本、加拿大必定義無反顧跟隨美國指揮棒起舞，但德國、法國、意大利又如何呢？法國總統馬克龍早前已經表明要走外交自主道路，跟美國益發貌合神離；德國的聯合政府之中，雖不乏反華的綠黨政客，但總理紹爾茨明白中德脫鈎絕不可能，認為經濟要同政治分開；意大利總理梅洛妮則仍然搖擺，國內有反華壓力，但她至今未決定是否退出一帶一路。

事實上，連歐盟都明言中歐不可能脫鈎，至於所謂減少對中國的依賴，大都是口頭說說，實際上無力改變，由此可以預料，G7這份所謂針對中國「使用經濟脅迫」的聲明姿勢大於實際，歐洲國家無非向美國「交差」。與此同時，中國拉攏歐洲的動作並未停止，王毅早前出訪奧地利，秦剛則走訪德國、法國和挪威，用意十分明顯，就是以「合縱」之術破解美國圍堵。何況「金磚五國」經濟實力不斷擴大，未來亦會有更多國家加入，足以跟G7抗衡。在這個百年未有的大變局裏，歐洲當然要尋求自身最大利益，而不是任由美國擺布。