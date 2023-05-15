強詞有理：枉費心機

出來行遲早要還。正在服刑的國安重犯黎智英多案在身，單是觸犯《港區國安法》而被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，一旦罪名成立，就足以把牢底坐穿。他當然不甘心失敗，一直在做垂死掙扎，繼聘請英國御用大狀來港抗辯的希望破滅後，早前自曝「英國公民」身份，企圖乞求英國政府出手拯救。其兒子黎崇恩更曾聯同「國際律師團隊」與英國國會議員會面，要求首相辛偉誠立即採取行動讓黎智英獲釋。

結果呢？英國政府除了隨便敷衍幾句，沒有任何實際行動，也許實在不知該如何行動。黎崇恩老羞成怒，炮轟英國政府「虛偽」、「軟弱」，沒有充分譴責香港對異議人士的「鎮壓」，亦無要求釋放其父黎智英，並繼續與中國貿易。他甚至連梵蒂岡也罵上，指其父為天主教徒，教廷卻沒有挺身而出。

有人顯然太天真。英國政府有何能耐讓黎智英獲釋？「英國公民」又如何？香港早就不是英國殖民地，難道英國政府還能命令香港司法放人？辛偉誠非不為也，實不能也。如果英國政府為了一位「英國公民」而不與中國貿易，那才是天方夜譚。君不見，英國商業及貿易部國務大臣莊敦文日前訪港，只是來尋求商機，以挽救英國經濟，根本沒有人關心黎智英。國與國之間只有永遠的利益，懂嗎？

至於有人要求梵蒂岡為黎智英挺身而出，更是笑話。全球天主教徒人數多達10幾億，如果每位教徒犯案都要求教廷挺身而出，教廷豈不是比神更偉大？香港前特首也是天主教徒，當年落難時，教廷不也是沒有挺身而出嗎？

英國政府救不了「英國公民」，梵蒂岡也無法為天主教徒挺身而出，只有美國似乎還沒忘記「為美國而戰」的黎智英。美國國會及行政當局中國委員會再次對香港事務指手畫腳，竟建議一次過制裁至少29名《港區國安法》指定法官，簡直駭人聽聞。美國以本身法律對香港進行長臂管轄，而且公然威脅法官，踐踏法律公義，企圖影響司法判決，連最後一層遮羞布也不要了。但今時不同往日，全世界對美國的制裁早已麻木，中國更不吃這一套，即使香港法官全被制裁，也改變不了黎智英等人的命運。相反，美國愈來愈赤裸裸的介入，恰恰提醒北京不能放鬆對香港的全面管治權，尤其必須看緊司法領域。