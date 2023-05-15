龍吟虎嘯：實質性商談國統方案

力爭國民黨徵召參加「台灣地區領導人」大選的商人郭台銘，日前跑到金門發表「和平宣言」。金門是兩岸發生過激烈炮戰的地方，是「保衞台灣不被共軍侵犯」的前沿陣地，在這個地方發表「和平宣言」，是因為目前兩岸形勢危險嚴峻，正處選擇戰爭與和平的十字路口，表明國民黨和郭台銘要選擇和平。

其實，民進黨和台獨勢力在戰爭與和平面前，何嘗不想選擇和平？因為通過和平方式實現台獨成本最低；而武力對抗統一是根本不可能的，是死路一條。何況，大陸的對台方針非常清晰、堅定不移——大陸要的是「和平統一」，絕不是「和平台獨」。也即無論是國民黨還是民進黨或其他甚麼政治勢力，都休想利用所謂「和平」阻止統一、謀求台獨。

以此觀之，郭台銘的「和平宣言」並無意義，它的指向和意圖絲毫不提及中國統一，也不提及他和國民黨一旦上台執政，會對統一做些甚麼。郭台銘的「和平宣言」不過是馬英九執政時鼓吹的「不統、不獨、不武」的障眼法，企圖把分裂兩岸的格局永久化，骨子裏是「獨台」或「變相台獨」，打出「和平」旗號是為了抗拒武統。

郭台銘在高唱「和平宣言」時反問大陸：「我代表的是中華民國，這就沒有台灣獨立的問題，沒有台獨的問題，共產黨的飛機就不該再繞台，兩岸就可以坐下來談。」說了一堆，郭台銘玩的還是「兩國論」，還是「中華民國在台灣論」，還是「一中一台論」，還是「台灣是主權獨立國家論」。堅持這些歪論歪理的人，口頭上再怎麼講「一中各表」、「憲法一中」，會真心誠意地坐下來談統一嗎？糊弄誰？

目前和今後形勢是，今次台灣大選不管是甚麼黨、甚麼人上台，兩岸和平發展前景不能只停留在空談願望及經貿文化交流層面，必須實質性地商談國家統一的具體方案，必須以「一國兩制」為藍本。這樣的商談，且要有時間表和路線圖，不容有人玩拖字訣也。