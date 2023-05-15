坦言集：解決烏戰

特朗普在接受美國電視台訪問時表示，他當上總統可以在24小時內把烏克蘭戰爭終止，他說這是美國總統的權力。節目主持人問他是希望烏克蘭戰勝抑或俄羅斯戰勝，他答戰爭每天死的是大批烏克蘭人和俄羅斯人，他不着重勝負，而是要解決問題，停止人們死亡。

或許特朗普是為了他明年總統競選作宣傳，以他的性格，這樣的戰爭中，美國沒有得利，沒有商業理由繼續下去。當然，美國不是沒有從這場戰爭得利，只是獲利為少數的軍火商。即使金融資本，亦不需要戰爭才可操控股票與金融市場，反而戰爭的不穩定性和破壞作用，會損害金融資本的利益。生產性的工業，除軍工以外，亦未得到好處，反被軍工擠佔資源，戰事破壞原有的跨國供應鏈，帶來打擊。

特朗普要競選，便要爭取最多的選票。他也是美國精英體制的外來者，與勢力龐大的軍工、金融關係並不密切。他的民粹主義驅使他走上精英體制的對立面，反對精英體制的傳統利益。他的反對戰爭死亡未必等同反戰，卻是在美國社會裏可爭取年輕一輩的反戰和人道主義的票數支持。特朗普以徹頭徹尾的真小人，正好迎合美國社會大眾的心態來反對拜登和民主黨所代表的假君子。

不管特朗普在美國國內政治的影響與意義，他當上總統，解決烏克蘭戰爭便成為國際政治轉變的重大因素。

特朗普這一主張就是民粹主義，也反映了部分的美國和國際社會民意。為甚麼要打烏克蘭戰爭？若不是新納粹主義者在烏克蘭迫害俄裔，俄羅斯不會出兵。美國及北約借俄羅斯出兵，以烏克蘭新納粹主義者作為代理人，外打俄羅斯，內困歐盟。除了軍火商外，戰爭無贏家，白白死了這麼多烏克蘭人、俄羅斯人是為甚麼？特朗普提出要將之解決，也點出美國總統可以24小時之內將之解決，這個戰爭便是沒有意義，只是以死傷軍民作為軍火商與政客利益的代價。

美國總統24小時內可解決，換言之，這個問題的出現和戰爭持續一年多還未解決，主因在於美國總統。戰爭是他挑起的，打下去也是他的堅持，只要換掉拜登，或拜登轉變，戰爭便可了結，人命便不用再犧牲下去，國際經濟、政治以及烏克蘭、俄羅斯，乃至歐盟、美國便可回復太平，繼續發展，這都是美國總統一念之間的後果。