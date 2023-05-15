政情：借鑑星洲 梁熙倡遠期居屋推售

梁熙

唔少港人都苦惱於「上樓難」。議員梁熙近日去新加坡出差，把握空檔時間參觀當地嘅「組屋」。佢覺得港府可以參考彼邦經驗，推出「遠期居屋」，畀市民感到置業目標，可望而又可即。

令年輕人睇到置業階梯 新加坡嘅組屋制度儘管令港人稱羡，但梁熙話從當地人口中得知，佢哋輪候組屋亦需要3至4年，如果位置較為便利，輪候時間更長。由於當地政府視組屋為鼓勵組織家庭嘅一種手段，單身人士要35歲或以上先可以申請，變相令年輕人要邊捱貴租邊等「上樓」。之不過等還等，梁熙話新加坡人都叫做「見到盡頭」，事關要令更多年輕人睇到未來嘅置業階梯，當地政府推出「built to order」嘅政策，當房屋項目累積一定數量嘅購買意欲，就會安排興建，推出樓花供有意置業嘅人購買。

梁熙覺得有關政策值得借鑑，並建議港府推出「遠期居屋」，喺新發展區推出遠期居屋樓花計劃，定入伙年期，畀年輕人更早規劃置業路，可以有一個睇得到、等得到、住得好嘅可置業目標。