港鐵回贈未用盡 半價擬再多一日

【本報訊】港鐵過去兩日推出半價乘車優惠，不少市民趁周末外出慶祝母親節。據本報記者昨午所見，中環站人流眾多，來往香港站的通道亦人潮不斷，列車車廂亦逼滿乘客；惟亦有乘客反映不清楚優惠詳情。

深圳旅客李小姐表示，不知道昨日是港鐵半價日，純粹前往中環，晚上觀看台灣藝人演唱會，即使得知有半價乘車優惠，亦不打算四處遊玩或購物，專心到中環海旁聽歌。

港人林小姐表示，昨日與親友相約才前來中環，認為港鐵一連兩日半價，自己未有特別受惠。就港鐵日前指因未用盡回贈金額，將適時再安排多一日的半價優惠，回饋乘客，她期望能在工作日推出，以便在職人士享用優惠。

免費搭電車 20萬人次受惠 港鐵今年完成票價機制檢討，過往列車延誤事故罰款須以97折優惠回饋乘客，今年起改為以票價優惠形式回贈。按照機制，港鐵去年被罰逾一億元，上月及剛過去的周末，需連續於星期六及日提供半價優惠。

另外，為慶祝「國際家庭日」，家庭議會昨舉辦免費乘電車日，以方便市民免費乘搭電車暢遊港島，料有近20萬人次受惠。