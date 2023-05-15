「中環夏誌」將展出多代巴士

【本報訊】《SummerFest 中環夏誌》將於今年6月9日至7月23日在中環海濱活動空間舉行。該項大型暑期活動為期45天，以「玩曬海濱」為主題，選址於中環核心，覆蓋逾3萬平方米的戶外海濱場地，舉行近25項各式特備節目，包括平衡車嘉年華。市民及遊客可免費入場，享受海濱空間，歡度暑假。

有得玩沙 有得放電 該活動今年其中一個常駐節目，是即將合併專營權的新巴及城巴主辦的巴士展覽，於活動舉行期間在中環海濱活動空間展出多輛具代表性的退役巴士、古董巴士及現役巴士，更特意修復曾經效力中巴、新巴的兩朝元老—珍寶巴士，向市民呈獻港島專營巴士公司的演變。

其他常駐節目及設施包括市區罕見的「太陽沙灘」，讓市民在維港海旁，在摩天大廈跟前堆沙，或來一場沙灘排球比賽，顛覆夏天感覺。

親子活動方面，「放電樂園」內有七彩繽紛的玩樂設施，能讓精力無限的孩子盡情玩耍。場內更設有「小車手賽道」，現場備單車、平衡車，以及頭盔和護膝各種設備，可供借用。