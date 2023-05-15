飄色諷加風 促派糖惠大眾

【本報訊】長洲太平清醮將於下周舉行，其中下周五（26日）會進行搶包山及飄色巡遊，參與飄色巡遊的惠海陸同鄉會昨日「試色」綵排，吸引多個小童與父母前來。飄色師傅說今年會準備兩台飄色，其中一台諷刺「加風四起」，期望港府多「派糖」援助大眾，不過是次並無政治議題，他坦言擔心踩中紅線。

消防救護主題 表揚土國救災 惠海陸同鄉會飄色總監黃成就介紹，兩個飄色主題分別為「加風四起，財爺放水」及「烈火雄心」，前者會有色芯扮成前議員、現任民政及青年局局長麥美娟站於色架之上，架下有扮演「財爺」的財金官員，寓意局長以前常爭取撥款援助市民，為官後亦要指着財爺撐基層。黃又大呻疫後百物騰貴，於長洲吃飯至少50港元，更稱往返市區的渡輪加幅已超居民可承受水平，普羅大眾深陷苦海，會有「色芯」扮官手持多張「金牛」鈔票、派糖果，望官員多派消費券。

「烈火雄心」則以消防救護員為主題。黃成就說，本港消防隊近期曾遠赴土耳其，協助拯救地震災民，成功救到數人，因此特製了獎盃表揚。他又提到最近因病，3度召喚救護服務，幸得救護員等迅速趕到拯救，並安排直升機送入醫院，救回性命，才能有幸籌辦是次飄色巡遊。

踏上色架扮救護員的「色芯」丘小朋友表示，家人主動帶她來參與，她亦不抗拒，十分享受站高的一刻，絕不害怕，笑言似在摩天輪看風景一樣，喜歡戴頭盔的感覺，又說下年一定繼續參與。

試扮財金官員的黃小朋友則表示，原本想扮美人魚，但試做「財爺」派錢的感覺亦良好，其婆婆廖太則說，其女兒自小於長洲大，當時已想帶女兒做「色芯」，可是女兒當時年紀已大無法參與，今次特意帶孫子女來試色，坦言「甚麼角色都無所謂」，等了廿幾三十年，還可隔代見到孫兒參與長洲盛事，望能維繫長洲居民的關係。