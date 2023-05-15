長洲雨紛紛 包山嘉年華遊客疏落

【本報訊】長洲包山嘉年華昨日舉行，可惜天公不作美雨紛紛，原定的公眾試爬包山亦要取消。活動亦未能旺丁旺財。長洲商戶均呻生意較差，有售賣平安包的餅店負責人指出，整天人流疏落，生意與平日一樣，期望太平清醮旺季的幾天，生意會比往年佳。

細雨綿綿的母親節早上，一家大小出遊離島的人不算多。昨日早上9時往返離島的中環碼頭未見人龍，碼頭內等候上船的人亦寥寥可數，只得數十人，船上不足一半人。而於長洲碼頭，旅客的人數亦不多，整天持續落雨，地面十分濕滑，行人都要涉水而行，十分狼狽，眾多攤檔亦未有營業。

開幕禮近百街坊支持 嘉年華於昨午2時舉行開幕典禮，獲得近百街坊支持，但現場未見遊客，而飄色、包山等攤位亦僅數名居民參與。居民林女士亦因兒子於填色比賽中得金獎而參與，為見證兒子光榮一刻，亦不介意涉水而至，會視乎下雨情況，與子女參與其他攤位遊戲。適逢母親節，林的9歲女兒表示，已準備了鎖匙扣送給媽媽，亦會與媽媽在島上聚餐，相信能夠鎖住媽媽的心。

至於店舖方面，售賣平安包的餅店間中有數人排隊買餅，負責人郭錦全透露，昨日平安包賣得較少，相信因為遊客擔遮比較狼狽，不會特意前來買包。他期望今年恢復搶包山比賽及飄色巡遊下，於齋戒沐浴的那數天太平清醮旺季，生意會較過去數年好，亦已聘請多數個師傅準備，自己亦會落場準備蒸包，料能製作一萬個平安包。

郭透露，今年包價會維持10元一個，連續5年沒加價，但坦言物價漸貴，每年加10%，例如麵粉已貴10多元，明年料至少加一至兩元，視乎情況而定。