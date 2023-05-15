疫後市道 茶市花墟生意旺

【本報訊】昨日為自防疫措施解除後首個母親節，縱使整日天雨綿綿，亦無阻孝順仔女外出買花送給媽媽，旺角花墟更一度出現擔遮人流。而酒樓食肆方面亦相當「墟冚」，昨晨已有不少市民專程與母親及家人飲早茶，有酒樓負責人稱生意額對比疫情前有一成增長。

本報記者在昨日下午3時許到旺角花墟視察，只見落雨濕濕的天氣下，持傘市民三兩同行，當中不乏長輩帶着小朋友物色鮮花，亦有出雙入對的男女，即使已入手一束花，仍繼續精挑細選，相信是為送贈予雙方媽媽。而商戶為方便客人安心揀花，在店外露天位置搭起帳篷擋雨；而現場更有小朋友在長輩陪同下，從各式花束、盆栽及花籃挑選心頭好。

生活模式改變 晚市平穩 除了向媽媽致送鮮花表心意，不少市民昨晨會選擇與母親飲早茶，共享家庭樂。記者所見，其中位於旺角的倫敦大酒樓全場爆滿，有孝順子女更在席間向偉大的母親送上鮮花表愛意。酒樓負責人蘇萬誠稱，對今年母親節整體生意感樂觀，料重拾疫情前約9成水平，隨着社會逐步復甦，今早茶市門庭若市，較疫情前增長約一成。

惟蘇續指，料晚市生意倒退約三至四成，主因是市民生活模式改變，少出夜街食飯，亦與有部分市民外遊有關。對於政府上月中派發今年首筆消費券，他指市民「荷包脹咗」，飲食業仍有受惠。蘇續分享指，食客人均消費較疫情前增長約5%，主要是過去幾年通脹帶動價格輕微上調，指目前市道下已不敢貿然加價，轉嫁予食客。他又稱，儘管今早生意好，但礙於請人困難，人手不足下酒樓只好開放兩層，尚有一層未有開放。