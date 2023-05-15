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廣播道的哥車廂內猝死
的士停在廣播道路旁。（蘇偉明攝）
【本報訊】九龍塘有人車內昏迷。昨日早上11時許，有途人行經廣播道63號對開，發現一輛的士停在路旁，司機位車窗半開，的哥坐在車內毫無反應，於是報案求助。救護車接報到場將昏迷姓錢（58歲）的哥送往廣華醫院搶救，其後證實不治。事主死因有待驗屍後確定，人員正設法聯絡事主親屬，了解其生前身體狀況。
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