廣播道的哥車廂內猝死

【本報訊】九龍塘有人車內昏迷。昨日早上11時許，有途人行經廣播道63號對開，發現一輛的士停在路旁，司機位車窗半開，的哥坐在車內毫無反應，於是報案求助。救護車接報到場將昏迷姓錢（58歲）的哥送往廣華醫院搶救，其後證實不治。事主死因有待驗屍後確定，人員正設法聯絡事主親屬，了解其生前身體狀況。