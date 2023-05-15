渡輪六旬漢墮海 乘客落水營救

【本報訊】前晚9時許，尖沙咀梳士巴利道天星碼頭對開海面，一名姓黃（65歲）男子疑從一艘小輪上墮海，不少乘客目睹經過或聽到異響，紛紛走近船邊觀望，並且嘗試拋擲救生圈救人。救援人員奉召趕往現場時，事主已經獲救，他清醒被送回岸上，由救護車送住伊利沙伯醫院救治，他抵院時雙目緊閉，全身抽搐，需要用氧氣罩協助呼吸。事主墮海原因有待調查。

網上流傳事發片段，見到事主背部朝天在海面上漂浮，身體並無明顯郁動，正當船上乘客議論紛紛之際，有人跳入海中，帶同救生圈游近營救，不消片刻已為事主套上救生圈，並將他的身體轉為面部朝天。期間，船上部分人士繼續向事主所在位置拋擲救生圈，有人可能認為此舉反而阻礙救援，不禁大叫：「唔好再沊喇喂！」

荃灣海濱聊天 兩少女墮海 另於昨晨8時許，4名男女於荃灣大河道一碼頭附近岸邊聊天，期間一名年約16至17歲少女意外失足墮海，一名女友人欲施救時，結果雙雙墮海，由附近船家協助救起。

救援人員接報趕至現場，以錫紙為兩名少女保暖，其後送往荃灣仁濟醫院治理。據悉，其中一名少女因故不開心，與友人在上址傾訴心事，事主因跣腳墮海，而另一女性朋友為了扶她亦不慎跌入海中。少女被送院時，情緒仍未平復，人員已經聯絡雙方家人，事件經過有待進一步調查。