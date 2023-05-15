壓力千斤重 望見親友鬆一鬆

【本報訊】婦女除了就業面對挑戰外，持家亦受多重考驗。有調查發現，基層媽媽長時間照顧兒女令其未能與親友會面「鬆一鬆」，又被批做得不夠好，過半數受訪者睡眠不足，重重壓力引致身心受挫。社聯促增加社區專業支援，包括社區保母服務。

睡眠不足 鮮有運動 香港社會服務聯會於去年11月至今年3月接觸441名育有6歲或以下兒童的基層母親，當中35%受訪者的子女有特殊教育需要，發現49%受訪者平日獨立照顧子女的時間為8至15小時，另有23%達到16至24小時，幾近全日無休，而假日的照顧時數就更高。調查亦指，受訪者伴侶較少分擔家中的照顧責任。長時間照顧家庭令一眾媽媽無太多社交支援，27%受訪者與親友見面的頻率，每個月少於一次，約40%的媽媽說親友於其遇到困難時未能幫助。

自我評估生理和心理健康方面，調查指出，分別有33%、46%受訪母親自評生理健康、心理健康均十分低分，較普遍港人的自評分數為差。部分受訪者稱自己鮮有運動；58%受訪者平日睡眠時間為6小時或以下，另65%受訪者有持續3個月或以上的痛症，約30%曾經或現在患有抑鬱症、焦慮症或產後抑鬱症。

育有兩名分別6歲和2歲子女的基層母親陳太分享，誕下幼女後有產後抑鬱徵狀，當時雖獲轉介到專科跟進，但礙於要長時間照顧女兒和年老長輩，故沒有接受跟進診治，至今仍有各種情緒狀況，例如經常心跳加速、憂慮、內疚等。

社聯建議當局改善現有家庭服務中心的家務指導服務，增加服務供應及建立跨專業團隊，提供產前產後的一站式支援，亦應加強社區保母服務，包括增加義工補貼。