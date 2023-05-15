基層婦女焗打散工 課後託管應推動

學校自願參與成效存疑 盼延至晚上9時 基層婦女礙於家庭等種種原因而無法工作。適逢昨日母親節，有調查公布全港約八成基層婦女現時無工作，主因之一是日常需要照顧子女；而大多在職的基層婦女僅能從事兼職散工，薪酬微薄、工時不穩且缺乏福利保障，難以改善經濟脫貧。就政府上月建議推行「在校課後託管服務試行計劃」，團體表示支持，認為有助基層婦女重投工作，改善其家庭收入，更可釋放勞動力。

是次調查由香港社區組織協會與基層婦女權益關注組負責，於本月訪問超過200名基層婦女。調查發現，96%受訪者雖然表示，打算在疫情後重投勞動市場，主要是希望幫補家計，改善生活；惟78.4%受訪婦女目前無工作，遠低於本港女性就業率54.2%。94%受訪者又指，不能出外工作，原因是需要照顧子女。

調查同時發現，部分基層婦女即使有工開，但主要從事飲食、清潔等兼職散工，收入微薄，工時亦不穩定。47.7%在職受訪婦女的每星期平均工時中位數為30小時，遠低於整體女性中位數44小時；其每月收入中位數8,250元，亦較全港女性月入15,600元低近一半。

要求當局支援更到位 政府上月建議推行「在校課後託管服務試行計劃」，向有需要的小學生，特別是單親家庭、居於劏房的弱勢社群等，提供託管及學習支援服務，學生可留校至晚上6至7時。社協副主任施麗珊支持計劃，指目前市面的託管服務欠善、名額不足，「在學生熟習的學校環境內推行課託、功輔及課後活動三合一的服務，正好擊中目前有兒童的貧窮家庭之痛點」，以便有需要的家長外出工作，改善生活。

不過施麗珊指出，計劃屬學校自願參與，成效存疑，向當局提出多項改善建議，盼支援更到位。她建議，為吸引更多學校參與計劃，當局應增加撥款並設獎勵金，資助參與學校聘用專責人手；延長計劃服務時間至晚上9時，令在職家長時間更具彈性。同時，建議當局考慮提供接送服務，周末、周日及長假期全面開放校園，長遠更可考慮將計劃擴展至幼稚園，以及初中學生。