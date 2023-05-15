取消積金對沖 政府研撤僱主專項儲蓄要求

【本報訊】港府將於2025年5月1日起，取消強積金對沖機制，且不設追溯期，當局會構建及推行資助計劃，分擔僱主遣散費和長期服務金的支出。勞工及福利局局長孫玉菡昨早出席電視台節目表示，已委聘專業顧問檢視是否取消僱主專項儲蓄戶口，不再限制僱主要儲錢來支付長服金或遣散費；若僱主無能力支付，破產欠薪保障基金亦可應付。

遣散費長服金由破欠「兜底」 孫玉菡續指，現時關鍵是確保在取消對沖機制後，「打工仔」可保障獲得遣散費及長服金，僱主未能支付時也有破欠基金「兜底」。他又稱，破欠基金經已改良，數額、處理時間上亦較之前好，相信破欠基金目前的68億元盈餘已足夠應付，加上收入來源主要是僱主公司每年要繳付的150元商業登記費，基金財政狀況良好。若日後真的有更大需要，亦可以透過提高商業登記費來達致收支平衡。

不過，他不同意方案是向商界讓步的說法，不論是重申專項儲蓄戶口，還是破欠基金，均不涉及公帑，他以交稅作比喻，僱主要依法支付遣散費和長期服務金，因此僱主要為長服金等撥備。至於政府何時決定是否取消專項儲蓄戶口，他僅指冀盡快完成報告，料年內可向市民解說政策。