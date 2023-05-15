醫健：藥到病除：化療可致骨髓抑制 升白針減感染機會

近代標靶藥物及免疫療法在癌症治療上愈加普及，但化學治療仍為不少癌症的主要療法，亦有與前兩者作組合療程。惟大部分化療藥物作為全身性治療，在針對癌細胞的同時，或會對身體分裂速度較快的細胞，如造血的骨髓細胞、毛囊細胞等亦有影響。若骨髓造血功能受到抑制，有機會令紅血球、白血球及血小板的數量下降，當中又以負責對付感染的嗜中性顆粒白血球數量下降較為顯著。

因應白血球減少而提升的感染風險，病人通常在每一個化療周期都需要監察白血球的數量。其中一個指標為嗜中性顆粒白血球絕對數量（Absolute Neutrophil Count, ANC）需達到一定數量，才可以安全地開始下一個治療周期，否則有機會影響化療進度。因此，如何維持病人的白血球水平，減低化療期間造成感染的風險亦是需注重事項之一。

加速白血球數量復原 嗜中性白血球的數目通常會在化療後的第7至14天降至較低點，若病人化療期間感染風險高達20%以上的話，醫生或會考慮處方白血球生長激素（G-CSF）或俗稱「升白針」，作為預防之效。針劑通常在化療後以皮下方式注射，以加速白血球數量復原。現時相關激素的選擇以Filgrastim及效用較長的Pegfilgrastim為主，醫生會根據病人本身的感染風險、療程預計的骨髓抑制時長，制訂合適的預防療法。而因應有關激素對於骨髓造血細胞的作用，病人有機會出現骨痛及注射部位疼痛等的副作用。

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