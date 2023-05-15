天舟六號載中大根瘤菌升空 了解共生菌變化

【本報訊】「天舟六號」貨運飛船上周三（10日）發射升空，搭載物品包括由香港中文大學研發的大豆固氮菌菌株「根瘤菌」，成為本港首個於太空進行空間搭載實驗的農業研究項目，為航天科技與農業技術結合揭開新篇。中大卓敏生命科學教授林漢明表示，透過進行根瘤菌的艙內艙外實驗對比，了解在太空中重要共生菌變化，所篩選的根瘤菌新菌株可提升固氮效率。

研究團隊表示，根瘤菌是一類能與豆科植物根部共生形成根瘤，並將空氣中的氮固定到土壤中供植物使用的細菌。

研太空農業擴大應用範圍 團隊期望透過把根瘤菌送上太空，利用空間搭載開展的空間誘變和空間生物學研究，以探索其在空間特殊環境下的變化，並待根瘤菌材料從太空返回地面，再作進一步研究。有關研究可在提升菌株的抗逆性和固氮效率上取得新突破，以擴大根瘤菌的應用範圍，改良土壤條件，服務綠色可持續發展。

此外，為了給大豆育種技術帶來新突破，林漢明將與華潤科學技術研究院及航天神舟生物科技集團合作，計劃下一步把過往成功育成的3種耐鹽耐旱大豆新品種，即隴黃1、隴黃2及隴黃3帶上太空進行實驗，並於返航後進行精密基因組檢測，以了解大豆種子在太空環境下的誘變機理，期望為農業技術創新帶來新突破，以及篩選有應用前景的大豆新品種，豐富國家戰略性農業種質資源。