活化包浩斯建築 13檔口得以保存

【本報訊】以簡約實用見稱的中環街市，是本港公共建築中少數保存的包浩斯（Bauhaus）風格建築，整幢大樓外觀沒有多餘的裝飾，而被保留下來的橫向窗戶、經典水磨石樓梯亦是設計得簡單利落；作為評級三級歷史建築，其高樓底及寬闊的中庭設計，在不同年代均被善用作不同市集零售及展覽之用。

設計簡潔實用 採舊組件翻新 值得市民留意的是，現時經市建局活化後，有13個分布在大樓內3層的昔日街市檔口被復修保存，包括位於地下的家禽及魚檔、一樓的豬肉及牛羊檔，以及二樓的蔬菜和生果檔。市建局團隊指當年的檔口是因應不同行業而設計，例如今次的活化展覽的魚檔後方有兩個大水缸，主枱上有小型集水渠讓魚腥血水流到渠位；蔬菜及生果檔除了較多層架，以便將琳琅滿目的貨物排列外，檔位均設有「小窗口」在檔內，專家指該設計的作用主要是方便檔主在後方整理貨物倉存時，亦可透過窗口留意檔前客人情況，相關實用性的設計與現時現代化的街市截然不同。

市建局表示，每個檔位的結構及組件細節，都仔細採用了一些狀況較佳的昔日組件進行組合加固及復修，再以「上海批盪」的方式修飾表面，令每一個檔位外觀更加「原汁原味」。